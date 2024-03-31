رئيسة تحرير "RT" تنشر تسجيلا مصورا يكشف حقيقة محاولة شن هجوم على بيلغورود

نشرت رئيسة تحرير قناة "RT" ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان مقطع فيديو لمجموعة من المقاتلين يحكي حقيقة محاولة لشن هجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وكشفت لقطات من الكاميرا التي كانت مثبتة على صدرية أحد المقاتلين عن وجود عسكريين أوكرانيين محترفين في صفوف ما يعرف بـ"فيلق المتطوعين الروس" الذي تصنفه موسكو إرهابيا.

وقالت سيمونيان في قناتها على "تيليغرام"، إن تسجيل الصور أظهر شيئا "مثيرا للاهتمام للغاية": هذا "فيلق المتطوعين الروس"!! لكنهم "يتواصلون بعضهم مع بعض باللغة الأوكرانية، لأنهم أفراد عسكريون أوكرانيون محترفون".

وأوضحت أنه "تم التصوير عشية محاولة الهجوم على بلدة كوزينكا الحدودية التابعة لمقاطعة بيلغورود الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية أحبطت الشهر الماضي محاولة مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت دخول قرية كوزينكا بمقاطعة بيلغورود.

المصدر: RT