قالت رئيسة المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات (BSI) كلاوديا بلاتنر، إن ألمانيا في الوقت الحالي "ليست مستعدة لمواجهة التهديدات السيبرانية".

وأوضحت بلاتنر في مقابلة مع صحيفة "Tagesspiegel" الألمانية، أنه للتصدي للهجمات السيبرانية، يجب على السلطات أن تكون قادرة على "التصرف من اللحظات الأولى" وتقديم صورة شاملة للوضع.

وقالت "إن السلطات تحتاج عند الضرورة إلى تشكيل مجموعات الأزمات والجمع بين قدرات الحكومة الفيدرالية وسلطات الولايات الفيدرالية"، مؤكدة أن السلطات الألمانية ليست مستعدة لذلك اليوم، لم يتم التوصل إلى مثل هذا التنسيق مع بعضنا البعض".

وشددت رئيسة المكتب أيضا على أنه لا ينبغي أن تكون هناك حاجة للاتصال ببعضنا البعض 16 مرة لمعرفة "ما يحدث في أي ولاية فيدرالية".

وأوضحت أنه "لا توجد... هياكل تضمن قدرتنا على تنسيق أعمالنا في مثل هذه الأزمة"، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الهياكل "ضروري للغاية".

وفي بداية مارس الجاري كشفت في الأول من مارس، نشرت رئيسة تحرير قناة "RT" ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان، تسجيلا صوتيا لمحادثات دارت بين كبار ضباط الجيش الألماني.

وشارك في المحادثة 4 من كبار المسؤولين في الجيش الألماني، من بينهم رئيس إدارة العمليات والتمارين بالقوات الجوية، حيث ناقشوا احتمال إرسال صواريخ تدريب الجيش الأوكراني على إطلاق الصواريخ لاستهداف جسر القرم.

بدوره، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صحة التسجيل، قائلا إن سبب تسريب المحادثة هو اتصال غير آمن لأحد المشاركين في المحادثة.

المصدر: نوفوستي