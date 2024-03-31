مفوض "الأونروا" يدعو إلى تشديد الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

دعا مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لفتح المزيد من السبل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة.

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وكتب لازاريني عبر منشور له عبر منصة "إكس": "الأمر الملزم المتجدد من محكمة العدل الدولية بالأمس هو تذكير صارخ بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة هو من صنع الإنسان ويزداد سوءا..ويدعو الأمر دولة إسرائيل إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.. والتعاون يعني أن على إسرائيل أن تتراجع عن قرارها وتسمح بذلك".

وأضاف: "يجب على الدول الأعضاء ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية. وعلى الذين أوقفوا تمويل "الأونروا" أن يعيدوا النظر في قرارهم بالسماح للوكالة بالوفاء بتفويضها، بما في ذلك المساعدة في تجنب المجاعة.. الأفعال الجريئة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك".

The renewed binding order from the @ICJ yesterday is a stark reminder that the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip is man made + worsening.

It can however still be reversed.



The order calls on the State of Israel to cooperate with the United Nations to… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 29, 2024

وجاء تعليق لازاريني بعد يوم واحد من صدور أمر بالإجماع من محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإيصال المساعدات إلى غزة.

ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى فتح جسور برية إلى غزة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن المساعدات البرية وحدها ستكون كافية لمنع المجاعة في غزة.

المصدر: RT