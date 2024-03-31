ألمانيا وفرنسا تعملان معا لضمان الأمن خلال بطولتي اليورو والألعاب الأولمبية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن بلادها تعتزم التعاون مع فرنسا في القضايا الأمنية خلال بطولتي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "اليورو"، والألعاب الأولمبية.

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وقالت فيزر لصحيفة "هاندلسبلات": "أمن بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا له الأولوية القصوى"، مشيرة إلى أنها وافقت على توسيع التعاون الأمني مع نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانن.

وأضافت أن ضباط الشرطة الألمانية سيشاركون بضمان الأمن خلال الألعاب الأولمبية في باريس، والشرطة الفرنسية في اليورو المقام في ألمانيا.

وأكدت أن قوات الأمن الألمانية مستعدة لسيناريوهات مختلفة، سواء كانت تهديدات من الإسلاميين أو هجمات إلكترونية.

ستقام بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بينما تنطلق الألعاب الأولمبية في باريس في 26 يوليو وستستمر حتى 11 أغسطس.

ويخشى المسؤولون الغربيون وممثلو أجهزة المخابرات الغربية من وقوع هجمات إرهابية محتملة خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

المصدر: تاس