وسائل إعلام: القنابل الانزلاقية الروسية تعرض أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية للخطر

أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" يوم الجمعة، بأن استخدام الجيش الروسي للقنابل الانزلاقية يجبر القوات المسلحة الأوكرانية على المخاطرة بقدرات منظومات الدفاع الجوي الثمينة لديها.

ويشار إلى أنه من أجل التصدي للطائرات المقاتلة التي تسقط قنابل انزلاقية، تضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى وضع "أنظمة دفاع جوي ثمينة بالقرب من الجبهة وتعريضها لخطر أكبر".

ونظرا للنقص في ذخيرة الدفاع الجوي، يتعين على قوات كييف أيضا سحب قدرات الدفاع الجوي من محاور أخرى من أجل التصدي للقنابل الانزلاقية.

وكما يشير "بيزنس إنسايدر"، فقد تم تسجيل الاستخدام النشط للقنابل الانزلاقية منذ بداية عام 2024.

يتم إطلاق هذه القنابل إلى الغلاف الجوي العلوي بنفس الطريقة التي تطلق بها الصواريخ الأخرى، لكن بعد ذلك تنفصل عنها مركبة انزلاقية فائقة السرعة، تحلق على ارتفاع أقل وبسرعة أكبر باتجاه الهدف، ما يجعل من الصعب رصدها.

وتستخدم هذه التقنية في الصواريخ فرط الصوتية، التي يمكنها التحرك بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بخمسة أضعاف (5 ماخ)، أي قطع ما يصل إلى 1.6 كيلومتر في الثانية

وهناك نوعان من هذه الصواريخ: الأول قنابل مجنحة فائقة السرعة تحملها صواريخ أو طائرات أخرى خلال رحلتها، أي إنها ببساطة نسخة أسرع من الصواريخ المجنحة الحالية. أما النوع الثاني فهو الأسلحة الفائقة السرعة المعتمدة على تقنية "تعزيز الانزلاق" (القنابل الإنزلاقية).

وتاريخ البرامج العسكرية الروسية لإنتاج "الصواريخ الانزلاقية فرط الصوتية" قديم ويعود إلى أكثر من 18 عاما. وفي خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الدوما في فبراير 2019، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن صاروخ "تسيركون" الانزلاقي فرط الصوتي.

كما سبق الإعلان عن منظومة "أفانغارد" الجديدة عام 2018 التي تستطيع التغلب على أي نظام دفاع جوي، ومهمتها الأساسية تتركز على توجيه ضربة نووية أولى مفاجئة ضد الأهداف الحيوية في الدول المعادية في ما لو نشبت حرب نووية، بعد تقليل زمن وصولها إلى أهدافها بنسبة 50 بالمائة.

المصدر: RT + وكالات