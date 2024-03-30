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"اضربوا غزة بالنووي الآن!".. أمريكي يتعرض للضرب بعد رفعه لافتة تدعو لإبادة سكان غزة (فيديو)

أخبار العالم

Gettyimages.ru
العلم الأمريكي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض رجل أمريكي للضرب عقب حمله لافتة تدعوا لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة بالسلاح النووي.

وأظهر مقطع الفيديو الرجل يجمل لافتة كتب عليها عبارة  "اضربوا غزة بالنووي الآن!"، مثبتا عليها العلم الإسرائيلي، قبل أن يتعرض للضرب من قبل شاب اعترض على الدعوة الصريحة لإبادة أهالي قطاع غزة.

وتشهد الشوارع الأمريكية والكثير من دول العالم العربي والغربي مظاهرات حاشدة مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لمنع استكرار حرب الجويع بحق الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

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وفي أحدث خطوة احتجاجية على سياسات واشنطن في دعمها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط استقالتها يوم الأربعاء.

يذكر أنه في فبراير الماضي أشعل آرون بوشنيل أحد جنود القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدما قال إنه "لم يعد من الممكن أن يكون متواطئا في الإبادة الجماعية".

المصدر: RT

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