"اضربوا غزة بالنووي الآن!".. أمريكي يتعرض للضرب بعد رفعه لافتة تدعو لإبادة سكان غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض رجل أمريكي للضرب عقب حمله لافتة تدعوا لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة بالسلاح النووي.

وأظهر مقطع الفيديو الرجل يجمل لافتة كتب عليها عبارة "اضربوا غزة بالنووي الآن!"، مثبتا عليها العلم الإسرائيلي، قبل أن يتعرض للضرب من قبل شاب اعترض على الدعوة الصريحة لإبادة أهالي قطاع غزة.

🇺🇸🇮🇱 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 : "Non au cessez-le-feu". Un homme pro-israélien portant une pancarte sur laquelle on pouvait lire "frappe nucléaire sur Gaza" a été frappé.



Pour rester informé, suivez @les_spectateurspic.twitter.com/58milj01UG — Les Spectateurs (@les_spectateurs) March 29, 2024

وتشهد الشوارع الأمريكية والكثير من دول العالم العربي والغربي مظاهرات حاشدة مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لمنع استكرار حرب الجويع بحق الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

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وفي أحدث خطوة احتجاجية على سياسات واشنطن في دعمها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط استقالتها يوم الأربعاء.

يذكر أنه في فبراير الماضي أشعل آرون بوشنيل أحد جنود القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدما قال إنه "لم يعد من الممكن أن يكون متواطئا في الإبادة الجماعية".

المصدر: RT