لليوم السابع تواليا.. الأردنيون يواصلون فعاليات "حصار سفارة الاحتلال" وسط شعارات غير مسبوقة (فيديو)

واصل آلاف الأردنيين لليوم السابع على التوالي الاحتشاد في ساحة المسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية غربي عمان، ضمن فعاليات "حصار سفارة الاحتلال" تنديدا بالحرب على قطاع غزة.

وقال المشاركون الذين تجاوز عددهم 10 آلاف مشارك إن "الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال تأتي بمشاركة عسكرية وسياسية واقتصادية أمريكية"، مؤكدين أن الولايات المتحدة هي طرف في هذه الإبادة الجماعية وليست مجرد داعم لها.

وطالب المتظاهرون بطرد السفيرة الأمريكية لدى عمان وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة. كما طالبوا الحكومة الأردنية "بوقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، ومنع تصدير الخضار الأردنية إلى الكيان الصهيوني، ومنع الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية".

وشدد المحتجون على دعم فصائل المقاومة المسلحة جميعها وعلى رأسها "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأشاد المشاركون بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، قائلين إنها "بداية نهاية الاحتلال وتحرير فلسطين"، كما أثنى المشاركون على "صمود الأهل في قطاع غزة رغم كل ما تعرضوا له من قصف وإبادة وحرب تجويع".

كما أحيا المحتجون ذكرى يوم الأرض الفلسطينية (30 مارس من كل عام)، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض من البحر إلى النهر ولن يتنازلوا عن شبر واحد من أراضيهم.

المصدر: وكالات