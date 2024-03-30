لجنة التحقيق الروسية: التعرف على هويات 134 من ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم السبت، أنه تم حتى اللحظة التعرف على هويات 134 من ضحايا العمل الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول"، ولا تزال الفحوصات مستمرة للتعرف على البقية.

وقالت اللجنة في بيان: "حتى هذه اللحظة تم التعرف على جثث 134 شخصا من بين ضحايا الهجوم الإرهابي في كروكوس، ويواصل القسم المختص إجراء الفحوصات الجينية لمعرفة المعلومات عن باقي الضحايا".

وقع الهجوم الإرهابي المذكور على مجمع "كروكوس سيتي هول" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 144 ضحية إثر هذا الهجوم الإرهابي.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء الماضي أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود أثر أوكراني يمكن تعقبه.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية يوم الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والمتطرفين القوميين الأوكرانيين.

ومن جانبها، سارعت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون للإعلان أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي، محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل.

كما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك ترويجا للإعلان الكاذب، مكررة إدانتها لهجوم "كروكوس" الإرهابي.

المصدر: RT