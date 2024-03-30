أعلن المدير التنفيذي لشركة "دونباس للوقود والطاقة" الأوكرانية دميتري ساخاروك تعرض حوالي 80% من قدرات الشركة للتلف أو الدمار نتيجة للقصف الذي ضرب منشآت الطاقة في الأسبوعين الأخيرين.

وقال على قناة "ردا" التلفزيونية الأوكرانية: "لدينا خمس من أصل ست محطات للطاقة الحرارية تضررت بشدة: بعض الوحدات دمر بالكامل تقريبا، وبعضها جزئيا".

وأضاف: "أما بالنسبة لمرافق توزيع [الكهرباء]، فقد عانت البلاد بأكملها أيضا من أضرار جسيمة للغاية. والآن نحن في وضع خلاصته أن حوالي 80% من قدراتنا الإنتاجية متضررة أو مدمرة بالكامل".

يذكر أنه في 22 و29 مارس، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن هجمات باستخدام أسلحة عالية الدقة على منشآت الطاقة والدفاع الجوي والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

وجاءت الضربات في إطار الرد على هجمات المسيرات الأوكرانية على العديد من مصافي النفط الروسية، من بينها مصانع في مناطق نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.

وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر مرافق البنية التحتية للطاقة في عدد من المناطق. كما تم تطبيق جداول قطع ووصل للتيار الكهربائي في حالات الطوارئ في العديد من مناطق أوكرانيا، وكذلك المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وقد ذكرت السلطات الروسية مرارا أن أوكرانيا تحولت إلى دولة إرهابية، وعلى وجه الخصوص، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في 6 فبراير، إن "الدولة الإرهابية الأوكرانية لا تحترم أي شيء"، حيث تنفذ طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هجمات إرهابية على منشآت قطاع النفط والطاقة الروسي.

المصدر: RT