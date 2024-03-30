 
مباشر

وسائل إعلام هولندية: احتجاز عدد من الرهائن في مقهى بمدينة إيدي شرق هولندا

أخبار العالم

وسائل إعلام هولندية: احتجاز عدد من الرهائن في مقهى بمدينة إيدي شرق هولندا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9da

أعلنت إذاعة NOS الهولندية احتجاز عدد من الرهائن في مقهى بمدينة إيدي شرقي البلاد.

وأشارت الإذاعة إلى أنه لا يوجد أي معلومات عن هوية الخاطفين وعدد الأشخاص الذين تم احتجازهم.

إقرأ المزيد
هولندا تطرد لاجئا ضبطته في فعل مشين (فيديو)
هولندا تطرد لاجئا ضبطته في فعل مشين (فيديو)

وأكدت أنه تم إجلاء سكان 150 منزلا بجوار المقهى.

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث خلال وقت قصير من وقوع الحادثة.

وذكرت شرطة المقاطعة أنه في الوقت الحالي لا توجد علامات على وجود دوافع إرهابية وراء احتجاز الرهائن.

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا