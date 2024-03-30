وسائل إعلام هولندية: احتجاز عدد من الرهائن في مقهى بمدينة إيدي شرق هولندا

أعلنت إذاعة NOS الهولندية احتجاز عدد من الرهائن في مقهى بمدينة إيدي شرقي البلاد.

وأشارت الإذاعة إلى أنه لا يوجد أي معلومات عن هوية الخاطفين وعدد الأشخاص الذين تم احتجازهم.

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وأكدت أنه تم إجلاء سكان 150 منزلا بجوار المقهى.

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث خلال وقت قصير من وقوع الحادثة.

وذكرت شرطة المقاطعة أنه في الوقت الحالي لا توجد علامات على وجود دوافع إرهابية وراء احتجاز الرهائن.

المصدر: نوفوستي