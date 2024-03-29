المحامون الأردنيون على رأس مظاهرة نحو السفارة الإسرائيلية لحماية المتظاهرين

خرج المحامون الأردنيون في الصفوف الأمامية للمسيرة التي توجهت نحو السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان وذلك لحماية المتظاهرين.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان مساء الجمعة، مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية، تنديدا باستمرار الحرب على قطاع غزة، وقتل المدنيين وحصارهم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 5 أشهر حربه على قطاع غزة، وتدميره للبنى التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

وفي آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 32623 قتيلا، والجرحى إلى 75092، معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: RT