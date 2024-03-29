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ترامب يستأنف ضد رفض المحكمة عزل المدعية العامة من قضيته

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ترامب يستأنف ضد رفض المحكمة عزل المدعية العامة من قضيته
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع ثمانية متهمين آخرين، استئنافا ضد رفض محكمة في ولاية جورجيا إزاحة المدعية العامة فاني ويليس من قضية تزوير الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة "MSNBC" التلفزيونية الليبرالية الأمريكية، أن "دونالد ترامب وثمانية متهمين آخرين معه استأنفوا قرار القاضي (سكوت) مكافي، بعدم إقالة المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس، من قضية التدخل في انتخابات جورجيا".

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إسقاط تهم عن ترامب والمتّهمين الـ14 في قضية التدخل بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا الأمريكية
إسقاط تهم عن ترامب والمتّهمين الـ14 في قضية التدخل بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا الأمريكية

وفي وقت سابق، أسقط القاضي في محاكمة ترامب والمتهمين الـ14 في ولاية جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، عدة تهم ثانوية بحقهم.

وكانت قد وُجهت إلى ترامب و18 من المتهمين الآخرين في جورجيا في أغسطس، تهم الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية الجنوبية.

وأقر أربعة متهمين بينهم ثلاثة محامين سابقين لحملة ترامب الانتخابية، بالذنب في تهم أقل خطورة لقاء تسويات تعفيهم من السجن. 

ويسعى محامو الدفاع عن ترامب والمتهمين الآخرين إلى إسقاط القضية بكاملها وإزاحة المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس وفريقها على خلفية علاقة مفترضة لها مع المدعي الخاص في القضية ناثان ويد. 

ويواجه ترامب كذلك اتهامات على المستوى الفيدرالي بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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