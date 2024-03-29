 
مباشر

زيلينسكي يعترف بأن القوات الأوكرانية ستستمر في الانسحاب والتراجع

أخبار العالم

زيلينسكي يعترف بأن القوات الأوكرانية ستستمر في الانسحاب والتراجع
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9be

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية ستستمر في الانسحاب والتراجع إذا لم تقدم الولايات المتحدة المساعدة اللازمة.

وأضاف الرئيس الأوكراني في حوار نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أنه "إذا لم يكن هناك دعم من الولايات المتحدة، فهذا يعني أنه لن يكون لدينا دفاع جوي، ولا صواريخ باتريوت، ولا معدات تشويش إلكترونية، ولا قذائف مدفعية عيار 155 ملم. وهذا يعني أننا سنتراجع، خطوة خطوة"، مشيرا إلى أن قواته تعاني من نقص في أنظمة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي: "بدون دعم الكونغرس، سيكون لدينا نقص كبير في الصواريخ، هذه مشكلة. نحن نصنّع أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بنا، لكن هذا ليس كافيا".

ووفقا له، فإن قوات كييف تسعى لإيجاد طريقة لعدم التراجع في منطقة القتال، وأوضح أنه إذا استقر الوضع في الجبهة فإن أوكرانيا ستكون قادرة على تسليح وتدريب ألوية جديدة لشن محاولة جديدة لهجوم مضاد هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف وبدعم غربي حاولت في الصيف الماضي، شن "هجوم مضاد"، إلا أنها فشلت في اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بلغت حوالي 166 ألف جندي، و800 دبابة، بما في ذلك نصف الدبابات التي تسلمتها من ألمانيا، و123 طائرة و2.4 ألف مركبة مدرعة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا