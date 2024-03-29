السفيرة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل الاستجابة لطلبات روسيا بشأن هجوم "كروكس"

قالت السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي إن الولايات المتحدة ستواصل الاستجابة لطلب الحكومة الروسية "المساعدة على التحقيق في الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري.

ونقلت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو على قناتها في "تلغرام"، عن تريسي قولها: "أريد أن أوضح أن الولايات المتحدة تدين الإرهاب بجميع أشكاله دون قيد أو شرط".

وأضافت: "سنواصل أيضا الاستجابة لطلبات الحكومة الروسية في شأن المساعدة على التحقيق في الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس".

وبالمقابل قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة لن تقدم أية مساعدة لروسيا في المجال الأمني حتى بعد هجوم كروكوس الإرهابي.

وردا على ذلك، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن موسكو لن تركض لاهثة وراء واشنطن إذا كان الأمريكيون لا يريدون التعاون في المجال الأمني.

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن من غير المتوقع أن تحتاج موسكو إلى المساعدة الغربية في التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي، لما فيها من معايير مزدوجة ومقاصد مشبوهة.

ولفت لافروف أيضا إلى بيان "مفاجئ" للإنتربول أعرب فيه الأخير عن الاستعداد لمساعدة روسيا في التحقيق في هجوم "كروكوس".

وقال وزير الخارجية الروسي: "لا أتذكر مبادرة كهذه من قبل الإنتربول في حالات سابقة كانت أيضا تستدعي اهتماما دوليا كبيرا، والمثال الأكثر وضوحا هنا هو (تخريب خطوط أنابيب الغاز) السيل الشمالي".

المصدر: وكالات