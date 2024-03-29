عائلات الرهائن لنتنياهو: البيت الأبيض يعاملنا أفضل منك

قال العديد من أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهم يتلقون معاملة أفضل من البيت الأبيض.

وأفادت مصادر لموقع axios بأنه خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي وعائلات الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في غزة، قال أحد الأشخاص وهو مواطن أمريكي لنتنياهو إن البيت الأبيض لا يحتضن العائلات فحسب، بل يدعمهم أيضا ويبقيهم على اطلاع.

وقالت المصادر إنهم أبلغوا رئيس الوزراء بأن الحكومة الإسرائيلية لا تتصرف بنفس الطريقة.

وطلب الشخص المذكور من نتنياهو الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ومع الرئيس جو بايدن رغم خلافاتهما.

وقال فرد آخر لنتنياهو إنه من المهم إبقاء قضية الرهائن محل اهتمام الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

ووفقا لمصدرين حضرا الاجتماع، رد نتنياهو بـ"تبجج طويل" حول السبب الذي يجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرف كيف يقول لا لرئيس الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن نتنياهو قال إن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل مرات عديدة عبر التاريخ وانتهى الأمر بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن هناك العديد من رؤساء الوزراء الذين قالوا لا للولايات المتحدة، وأنه يقول أيضا لا للولايات المتحدة عندما يعتقد أن ذلك ضروري.

ولفت نتنياهو إلى أن رئيس وزراء إسرائيل الأول، ديفيد بن غوريون، أعلن الاستقلال على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة. وقال أيضا إن رئيس الوزراء ليفي أشكول دخل حرب الأيام الستة عام 1967 على الرغم من الضغوط الأمريكية، وقام رئيس الوزراء مناحيم بيغن بقصف مفاعل نووي عراقي عام 1981 رغم اعتراضات الولايات المتحدة.

وأضاف: "كل هذه كانت الأشياء الصحيحة التي ينبغي القيام بها"، مشيرا إلى أنه في بداية الحرب على غزة، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن العملية البرية في غزة ستفشل، وأن الجيش الإسرائيلي سيتكبد عددا كبيرا من الضحايا، "لكن ذلك لم يحدث.. نحن الآن نفعل أيضا الشيء الصحيح من أجل إسرائيل على الرغم من المعارضة الأمريكية".

وكشف المصادر أن نتنياهو قال أيضا إنه "غاضب للغاية" لأن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وقال بعض أفراد العائلات لنتنياهو إن القرار الذي تم تمريره لا يختلف كثيرا عن القرار الذي اعترضت عليه روسيا قبل أيام قليلة. إلا أن نتنياهو شدد على أنه "قرار مختلف تماما. لقد أسقطوا الجملة (التي ربطت وقف إطلاق النار بصفقة الرهائن). أنا غاضب جدا وخائب الأمل. وعندما فرحت حماس، كان من الواضح أن ذلك كان انتصارا لهم".

واعتبر أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر، الوسيط الرئيسي في محادثات الرهائن، مبينا أنه يشعر بخيبة أمل شديدة لأن الولايات المتحدة جددت عقدا بشأن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر.

المصدر: axios