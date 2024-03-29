الجيش البريطاني يطلق لحى عسكرييه بعد قرن من حظرها

أفادت صحيفة "تلغراف" بأن الجيش البريطاني سمح لمنتسبيه بإطلاق لحاهم بعد حظر استمر 100 عام.

ووفق الصحيفة سيمنح الجنود في إجازة عيد الفصح وقتا لإطلاق لحاهم إن أرادوا اعتبارا من اليوم الجمعة.

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ويرتبط رفع الحظر بأزمة التجنيد، حيث يعاني الجيش البريطاني وغيره من جنود "الناتو" ولاسيما الأمريكي، نقصا حادا في نسبة الإقبال على الانتاسب.

وقال وزير الدفاع غرانت شابس إن الحظر على إطلاق اللحية أمر "سخيف".

ويشير مرسوم إطلاق اللحى إلى أنها يجب أن تكون منسقة وتتوافق مع معايير المظهر الأنيق للعسكريين.

المصدر: نوفوستي