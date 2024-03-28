الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي فوق الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الخميس، أنه اعترض "هدفا جويا" فوق الأراضي اللبنانية يعتقد أنه كان يقترب باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان: "نجحت منظومة الدفاع الجوي ياهالوم (باتريوت) في اعتراض هدف جوي يشتبه في اقترابه من إسرائيل"، مشيرا إلى أن هذا الهدف لم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف البيان أنه "على مدار اليوم، تم رصد العديد من عمليات إطلاق الصواريخ وهي تعبر من لبنان إلى شمال إسرائيل، وقصف الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق الصواريخ".

وأعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، قصف بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل بـ "عشرات الصواريخ" ردا على غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن سقوط قتلى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، الثلاثاء الماضي.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف ميناء إيلات على البحر الأحمر بعدد مما وصفته أنه "صواريخ مجنحة".

وأعلنت الجماعة عدة مرات استهداف المناطق الجنوبية من إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه أسقطها.

المصدر: وكالات