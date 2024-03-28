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هنية يلتقي رئيس البرلمان الإيراني ويبحث معه التطورات السياسية والميدانية

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هنية يلتقي رئيس البرلمان الإيراني ويبحث معه التطورات السياسية والميدانية
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى صباح اليوم في طهران رئيس البرلمان الإيراني وبحث معه التطورات السياسية والميدانية المحيطة بغزة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني:" إن غزة أصبحت أملاً للأمة الاسلامية ولأحرار العالم مشيداً بتضحيات شعب غزة التي فاقت كل تصور".

واعتبر أن "معركة طوفان الأقصى شكلت منعطفاً مهما في التاريخ السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني والمنطقة بل لأحرار العالم الذي ينظر إلى ما يجري بفخر واهتمام".

وأكد على "موقف الجمهورية الإسلامية الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته وحقوقه".

من جانبه استعرض هنية "مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب التي تشنها إسرائيل والتداعيات والاتجاهات المختلفة مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني".

كما أشاد في الوقت نفسه بما "يتم من إسناد للمقاومة من جنوب لبنان واليمن والعراق بما شكل متغيرا مهما في طبيعة المعركة الدائرة".

كما تطرق إلى مجريات جولات المفاوضات المتتالية، مؤكداً أن "الاحتلال يناور ويراوغ ويحاول أن يحقق بالتفاوض ما فشل في تحقيقه عبر الميدان".

المصدر: RT

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