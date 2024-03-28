مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة من فوق جسر في جنوب إفريقيا

لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم بعد سقوط حافلة من فوق جسر واشتعال النيران فيها في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا.

وقالت المحطة الإذاعية "SABC" في بيان اليوم الخميس، إن "45 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة بعد أن خرجت حافلتهم عن السيطرة وسقطت من فوق جسر واشتعلت فيها النيران على ممر جبلي بين موكوباني وماركين في ليمبوبو".

ونقلت المحطة الإذاعية عن وزير النقل سينديسيو تشيكونغا أن فتاة واحدة فقط تبلغ من العمر 8 سنوات نجت وتم نقلها إلى المستشفى نتيجة حادث الحافلة التي كانت تقل مصلين، بينما توفيت امرأة وهي في طريقها إلى المستشفى".

المصدر: وكالات