تساءلت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن مدى تمتّع نائبة رئيس الوزراء الكندي هريستيا فريلاند بقواها العقلية، بعد ظهورها "سعيدة جدا" في مؤتمر صحفي عقده رئيسها.

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وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام": "هل هي تتعاطى المخدرات أيضا أم ماذا؟ لكن بالمقابل أي عاقل أيضا يمكنه أن يجرّ نازيا إلى البرلمان ويجعل الجميع يصفقون له واقفين؟".

وفي وقت سابق انتشر فيديو لنائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند، حفيدة النازي ميخايلو خومياك الذي فر من أوكرانيا إلى كندا بعد تحرير الجيش الأحمر أوكرانيا عام 1945، تتصرف بشكل غريب للغاية خلال مؤتمر صحفي، وترتعش باستمرار وتظهر حركات توحي بخضوعها للمهلوسات.

وفي 22 سبتمبر 2023 تمت دعوة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا إلى البرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى هناك، حيث تم تقديم هونكا للجمهور على أنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس".

وتبين فيما بعد أن هونكا عضو سابق في فرقة "غاليسيا" لقوات "إس إس" النازية التي ارتكبت في قوام قوات هتلر الفظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك والروس غربي أوكرانيا قبل تحريرها.

المصدر: RT