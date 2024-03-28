الجيش الإسرائيلي: القضاء على 200 مسلح في منطقة مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على حوالي 200 مسلح في منطقة مستشفى الشفاء في قطاع غزة منذ 18 مارس.

وادعى الجيش في بيان إنه خلال اليوم الماضي، "أطلق مسلحون النار على قوات الجيش الإسرائيلي من داخل وخارج مبنى الطوارئ في مستشفى الشفاء. وخلال هذه العملية، قامت قوات الجيش بإجلاء المدنيين والمرضى والطواقم الطبية إلى مرافق طبية بديلة أقامها الجيش لتمكينه من مواصلة العلاج الطبي المناسب".

وأكد أن "الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو تستمر في العمل في قطاع غزة. وتم ضرب العشرات من الأهداف الإرهابية خلال اليوم الماضي. ومن بين الأهداف التي تم ضربها أنفاق ومنصة إطلاق تحت الأرض".

المصدر: RT