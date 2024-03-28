الأردن.. مظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع غزة (فيديو)

خرج أردنيون في مظاهرة مساء أمس الأربعاء في محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية في العاصمة الأردنية عمان تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي.

وأعرب المشاركون عن تنديدهم "بالعدوان الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف "الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقتل الأطفال والنساء وتجويع الشعب الفلسطيني".

كما أفادت مراسلة RT بأن المشاركين في المظاهرة حاولوا التقدم واقتحام مقر السفارة الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية وغاراتها المكثفة على قطاع غزة رغم قرار مجلس الأمن الداعي للوقف الفوري للحرب.

المصدر: RT