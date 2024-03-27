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ليبيريا.. مقتل 13 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب (صور)

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ليبيريا.. مقتل 13 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب (صور)
RT / Youtube
التنقيب عن الذهب في ليبيريا - أرشيف -
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أفاد مسؤول في الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث في ليبيريا يوم الأربعاء، بأن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد آخرون في انهيار منجم للذهب مساء الاثنين في وسط البلاد.

وقال أرشيفيغو دو المتحدث باسم الوكالة الوطنية إنه تم العثور على 13 جثة وأربعة ناجين، علما أن نحو 25 عاملا علقوا في حفرة عندما انهار المنجم. 

وأضاف أن الناجين تلقوا العلاج وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على الضحايا الآخرين.

ليبيريا.. مقتل 13 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب (صور)
/ frontpageafricaonline.com
ليبيريا.. مقتل 13 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب (صور)
/ frontpageafricaonline.com

وتتعرض مواقع التنقيب عن الذهب لانهيارات أرضية مميتة فهذا النشاط خطر وتجد السلطات صعوبة في السيطرة على عملية الاستثمار في المعدن الثمين.

وتواجه ليبيريا وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم، منذ زمن أنشطة غير قانونية للبحث عن الذهب أو الماس، وهي لا تملك وسائل تقنية للقيام بذلك.

وفي العام 2020، قتل نحو 50 شخصا في انهيار منجم في شمال غرب البلاد.

المصدر: أ ف ب

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