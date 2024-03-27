ليبيريا.. مقتل 13 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب (صور)

أفاد مسؤول في الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث في ليبيريا يوم الأربعاء، بأن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد آخرون في انهيار منجم للذهب مساء الاثنين في وسط البلاد.

وقال أرشيفيغو دو المتحدث باسم الوكالة الوطنية إنه تم العثور على 13 جثة وأربعة ناجين، علما أن نحو 25 عاملا علقوا في حفرة عندما انهار المنجم.

وأضاف أن الناجين تلقوا العلاج وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على الضحايا الآخرين.

.@liberiapp Ten Feared Dead After Being Trapped In A Mudslide At An Artisanal Mine In River Cess County - ⁦@FPAfrica⁩ https://t.co/q6wC4kStvT — Robert O. Davis (@realRODavis) March 27, 2024

وتتعرض مواقع التنقيب عن الذهب لانهيارات أرضية مميتة فهذا النشاط خطر وتجد السلطات صعوبة في السيطرة على عملية الاستثمار في المعدن الثمين.

وتواجه ليبيريا وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم، منذ زمن أنشطة غير قانونية للبحث عن الذهب أو الماس، وهي لا تملك وسائل تقنية للقيام بذلك.

وفي العام 2020، قتل نحو 50 شخصا في انهيار منجم في شمال غرب البلاد.

المصدر: أ ف ب