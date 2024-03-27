وارسو تقيل القائد البولندي لفيلق "يوروكوربس" بعد تحقيق حول مكافحة التجسس

أعلنت وزارة الدفاع البولندية اليوم الأربعاء أنها أقالت واستدعت "بمفعول فوري" القائد البولندي للفيلق الأوروبي "يوروكوربس" عقب تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس العسكري.

وأشارت الوزارة إلى أن "أجهزة الاستخبارات فتحت تحقيقا حول وصول الجنرال ياروسلاف غرومادزينسكي (قائد فيلق يوروكوربس) إلى معلومات سرية.

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وقالت الوزارة: "نتيجة لذلك اتخذ قرار إقالة الجنرال غرومادزينسكي كقائد ليوروكوربس واستدعائه على الفور إلى بلاده، على أن يتم تعيين ضابط آخر "لضمان استمرارية المهمة في المنصب الذي كان يشغله الجنرال حتى الآن، وبمفعول فوري".

ولم تقدم الوزارة البولندية تفاصيل بشأن المعلومات الجديدة عن الجنرال ولا عن التحقيق الجاري.

وقبل أن يصبح قائدا ليوروكوربس في يونيو كان الجنرال غرومادزينسكي مستشارا ومنسقا لرئيس الأركان في الجيش البولندي.

وفي الأشهر الأخيرة كان ضمن فريق المساعدة الدولي لأوكرانيا في فيسبادن بألمانيا، حيث كان مسؤولا إلى جانب عسكريين أميركيين عن تدريب الجنود الاوكرانيين.

يذكر أن يوروكوربس هو فيلق عسكري، تم إنشاؤه في عام 1992، يضم ألف جندي تموله وتديره ستة بلدان أعضاء معروفة ب"الدول الإطار" (فرنسا وألمانيا واسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وبولندا) .

وهذا الفيلق الذي تتمثل مهمته في توجيه وتنسيق العمليات المتعددة الجنسيات واسعة النطاق نيابة عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويقع المقر العام ليوروكوربس في ستراسبورغ.

المصدر: "أ ف ب"