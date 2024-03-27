ألمانيا.. توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص في قضية توريد توربينات "سيمنز" إلى القرم

وجه المدعون العامون في مدينة هامبورغ الألمانية التهم إلى 5 أشخاص في قضية توريد توربينات للغاز من صنع شركة "سيمنز" الألمانية إلى القرم.

وتم توجيه الاتهام إلى 4 مواطنين ألمان ومواطن آخر لديه الجنسيتان الفرنسية والسويسرية بأنهم ساعدوا في تحقيق التوريدات في انتهاك للعقوبات ضد روسيا، التي تم فرضها عقب انضمام القرم إليها في عام 2014.

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وحسب الوثائق القضائية، كان الأشخاص المذكورون على علم بأن التوربينات بقيمة 111 مليون يورو، ستصل إلى القرم نهائيا بعد نقلها من هامبورغ إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقالت شركة "سيمنز" إنها تتعاون مع السلطات الألمانية في ما يتعلق بالتحقيقات، منذ عام 2016، عندما علمت لأول مرة بتلك التوريدات المحظورة.

يذكر أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ عام 2014 تحظر على الشركات من تلك الدول أي تعاملات مع شبه جزيرة القرم رغم انضمامها إلى روسيا.

المصدر: رويترز