نتنياهو للسيناتور الأمريكي ريك سكوت: قراري بعدم إرسال وفد إلى واشنطن رسالة إلى حماس

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للسيناتور الأمريكي ريك سكوت، إن قراره بعدم إرسال وفد إلى واشنطن عقب قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة كان بمثابة رسالة إلى حماس.

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والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء في تل أبيب بالسيناتور الأمريكي ريك سكوت (جمهوري عن فلوريدا) وشكره على زيارته وعلى دعمه الثابت لإسرائيل خاصة في هذا التوقيت.

وصرح رئيس الوزراء نتنياهو: "اعتقدت أن القرار الأمريكي في مجلس الأمن كان خطوة سيئة للغاية.. أسوأ ما في الأمر هو أنه شجع حماس على اتخاذ موقف متشدد والاعتقاد بأن الضغط الدولي سيمنع إسرائيل من إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".

وأضاف "كان قراري بعدم إرسال الوفد إلى واشنطن في أعقاب هذا القرار بمثابة رسالة إلى حماس: "لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو لن ينجح".

واختتم نتنياهو تصريحاته بالقول "آمل أن تكون الرسالة قد وصلت إليهم".

وفي وقت سابق، أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء الأربعاء بيانا ردت من خلاله على خبر نشرته شبكة "NBC" الأمريكية بخصوص تراجع بنيامين نتنياهو عن عدم إرسال وفد إلى واشنطن بسبب موقفها بمجلس الأمن.

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ونفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ما ذكرته الشبكة الأمريكية وقالت إن نتنتياهو لم يتراجع عن قراره، حيث قالت في بيان "خلافا للمنشورات، لم يوافق رئيس الوزراء على مغادرة الوفد إلى واشنطن".

وكانت شبكة "NBC" قد أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أنه يريد إعادة جدولة اجتماع تم إلغاؤه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأوضحت شبكة "إن بي سي" أن مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية يعملون مع إسرائيل لتحديد موعد للاجتماع.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى مساء الاثنين أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

المصدر: RT