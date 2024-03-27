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بن غفير يمتدح جنديا إسرائيليا اعتدى على طفل فلسطيني في الخليل (فيديو)

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بن غفير يمتدح جنديا إسرائيليا اعتدى على طفل فلسطيني في الخليل (فيديو)
AFP
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
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نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الأربعاء، مقطع فيديو يمتدح فيه جنديا إسرائيليا اعتدى على طفل فلسطيني في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وتعرض الطفل الفلسطيني لؤي الجعبري (11 عاما) للتنكيل من الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية ونزعوا بالقوة سترته ومزقوها لوجود صورة سلاح عليها، ما أصابه بحالة نفسية خطيرة.

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وأظهر مقطع فيديو اقتحام جنود الجيش الإسرائيلي بقالية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، ونزعوا بالقوة سترة الطفل ومزقوها لوجود صورة سلاح عليها.

ويظهر في الفيديو قيام أحد الجنود بتهديد صاحب البقالية والطفل بعد صفعه على وجهه، بينما كانت تحاول إحدى السيدات حمايته.

وخلّف الاعتداء لدى الطفل حالة نفسية خطيرة جعلته يستفيق ليلا ويحاكي نفسه، كما أنه بات يخشى الخروج من المنزل.

ويقول الطفل الجعبري في منزله بحي جابر وسط البلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية: "لا أريد الذهاب خارج المنزل، أخاف من الجيش".

المصدر: RT

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