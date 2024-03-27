وزير الخارجية الإيطالي يدعو مواطنيه مجددا إلى عدم السفر إلى موسكو

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مجددا مواطني بلاده إلى عدم السفر إلى موسكو، رغم أن روسيا تصف هذه الدعوات والتحذيرات بالضجيج الإعلامي عقيم الفائدة.

وقال في تصريح بثته قناة Rai2 التلفزيونية: "سيسافر حوالي مليون إيطالي إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الفصح، لقد قلنا دائما إنه من الأفضل تأجيل الرحلات إلى موسكو وإذا كان شخص ما موجودا بالفعل في موسكو، يجب تجنب الأماكن المزدحمة. لقد كنا نقول هذا منذ 8 مارس".

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في 8 مارس، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية على موقعها الخاص بالسياح والمسافرين أنه "بالنظر إلى السياق الدولي والتعقيد المتزايد للاتصالات الجوية والبرية مع روسيا، يوصى بتأجيل جميع الرحلات إلى هناك".

في 7 مارس، أفادت السفارة الأمريكية في موسكو بأنها ترصد تقارير تفيد بأن "متطرفين لديهم خطط لمهاجمة تجمعات كبيرة من الناس في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية". ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بـ"تجنب الحشود الكبيرة خلال الـ48 ساعة القادمة".

وبعد هجوم كروكوس الإرهابي يوم الجمعة الماضي، قال مصدر في الهيئات الأمنية المختصة، إن الأمن الروسي تلقى معلومات من الجانب الأمريكي حول تحضير هجوم إرهابي لكنها كانت ذات طبيعة عامة بدون تفاصيل.

المصدر: نوفوستي