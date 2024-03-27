الجيش الإسرائيلي: العثور على مسيرة تابعة لـ"حزب الله" قرب إحدى المستوطنات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على طائرة بدون طيار تابعة لـ"حزب الله" بالقرب من مستوطنة روش حانيكرا، الواقعة قرب منطقة الناقورة الحدودية الشمالية في الجليل الغربي.

وأفاد الجيش بأنه تم إرسال القوات إلى مكان الحادث لإزالة المسيرة المحطمة بأمان.

يشار إلى أنه من غير الواضح متى تم إطلاق الطائرة بدون طيار، أو ما كان من المفترض أن تستخدم من أجله.

وأكد الجيش أن الحادث يخضع لمزيد من التحقيق.

מוקדם יותר היום אותר כלי טיס של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ראש הנקרה.

כוחות צה"ל הוקפצו למקום לזיכוי הכלי, האירוע מתוחקר — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 27, 2024

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"