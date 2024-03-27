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الجيش الإسرائيلي: العثور على مسيرة تابعة لـ"حزب الله" قرب إحدى المستوطنات

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الجيش الإسرائيلي: العثور على مسيرة تابعة لـ
Gettyimages.ru
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رأس الناقورة.
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على طائرة بدون طيار تابعة لـ"حزب الله" بالقرب من مستوطنة روش حانيكرا، الواقعة قرب منطقة الناقورة الحدودية الشمالية في الجليل الغربي.

وأفاد الجيش بأنه تم إرسال القوات إلى مكان الحادث لإزالة المسيرة المحطمة بأمان.

يشار إلى أنه من غير الواضح متى تم إطلاق الطائرة بدون طيار، أو ما كان من المفترض أن تستخدم من أجله.

وأكد الجيش أن الحادث يخضع لمزيد من التحقيق.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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