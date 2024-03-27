وزارة الدفاع الكورية الجنوبية توضح تعليق وزيرها على أحداث "بوتشا"

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها قررت توضيح تعليق سابق لوزيرها شين وون سيك حول عدم ملاءمة التقييمات للأحداث في "بوتشا"، لعدم وجود قرار رسمي من المحكمة الجنائية الدولية.

في وقت سابق، رد الوزير الكوري الجنوبي على طلب من مراسل نوفوستي للتعليق على موضوع "بوتشا"، بأنه لم يتم إثبات "مذبحة بوتشا بشكل قاطع كحقيقة واضحة". وكان رد الوزير يختلف بشكل لافت للنظر عن التقييمات الرسمية لمعظم الدول الغربية.

إقرأ المزيد

وجاء في توضيح الوزارة الكورية الجنوبية: "الوزير عندما تطرق إلى موضوع "مذبحة بوتشا" خلال إجاباته، استخدم عبارة "الحقائق لم يتم إثباتها بشكل واضح بعد" من وجهة نظر عدم صدور حتى الآن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه المسألة، على الرغم من تأكيد وقوع مذبحة بوتشا من خلال الأدلة الظرفية المختلفة كحقيقة واضحة".

ويشار إلى أن روسيا، مثل الولايات المتحدة والصين والهند ودول أخرى حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم، لا تشارك في عمل المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بقراراتها. وأوكرانيا ليست أيضا طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها قررت منذ عام 2014 الاعتراف بولايتها القضائية على أراضيها. أما كوريا الجنوبية، فتشارك بنشاط في أعمال هذه المحكمة، وتم انتخاب ممثل لكوريا الجنوبية مرتين رئيسا للمحكمة في الفترة 2009-2015.

في عام 2022، نشرت سلطات ووسائل إعلام أوكرانيا مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، وفيه ظهرت جثث على حافة الطريق لمدنيين وزعمت بأن القوات الروسية قتلتهم، وهو ما كذبه الجانب الروسي جملة وتفصيلا.

في 2 مارس 2022، فتحت المحكمة الجنائية الدولية، بطلب من عدة دول تحقيقا في جريمة الحرب المزعومة.

وبعد ذلك بوقت قصير، زار ممثلو المحكمة أوكرانيا، بما في ذلك مدينة بوتشا، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي نتائج لهذه الرحلة بعد ذلك.

المصدر: نوفوستي