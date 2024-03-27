"ضربة معلم".. صحفية فرنسية تشيد على الهواء بمنفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي (فيديو)

لم تترد الصحفية الفرنسية آن نيفا في إخفاء بهجتها وإعجابها بما وصفته "نجاح الأوكرانيين" في هجوم "كروكوس" الإرهابي، وقالت إنه في حال كانوا هم من فعلوا ذلك فإنها حقا "ضربة معلم"!.

وقالت الصحفية الشامتة بضحايا الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك بضواحي موسكو يوم 22 مارس الجاري وكان جميعهم من المدنيين وبينهم أطفال: "علينا القول إنه في حال كان الأوكرانيون يقفون خلف هذا الهجوم، فإنها ضربة معلم، أنا لا أقول إنهم هم، ولكن في حال كانوا أوكرانيين، فهذا أمر هائل!".

ويوم أمس، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الذين يشمتون بالهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس"، لا يمكن أن يطلق عليهم أي وصف غير الحثالة.

وجاء كلام بيسكوف في تعليقه على زلة لسان المستشار السابق في مكتب الرئاسة الأوكرانية أليكسي أريستوفيتش، والتي اعتبرها البعض إشارة إلى احتمال تورط كييف في الهجوم الإرهابي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن السلطات الروسية تعرف أن هجوم "كروكوس" نفذ بأيدي "إسلاميين متطرفين"، لكن يجب معرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه.

المصدر: RT