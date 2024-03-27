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بعد ساليفان.. روث الحيوانات يزكم أنف وزير الدفاع الأمريكي (فيديو)

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بعد ساليفان.. روث الحيوانات يزكم أنف وزير الدفاع الأمريكي (فيديو)
Globallookpress
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن متظاهرين مؤيدين لفلسطين نثروا روث الحيوانات بالقرب من منزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" في وقت سابق أن رجلا مجهولا قام برمي الروث نحو منزل يملكه مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك ساليفان، الأمر الذي دفع الشرطة إلى التدخل.

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وقالت الصحيفة: "لقد علمنا أن المتظاهرين المؤيدين لفلسطين قاموا أيضا بإلقاء الروث بالقرب من منزل وزير الدفاع أوستن".

ويبدو أن ظاهرة رمي روث الحيوانات أمام منازل مسؤولين غربيين أو أمام مقار حكومية ورسمية في بعض الدول الأوروبية أصبحت عرفا شائعا عند المحتجين للتعبير عن سخطهم إزاء قضية ما.

يشار إلى أن وزير الدفاع أوستن بحث مؤخرا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مفاوضات إطلاق الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، وقد أثار أوستن الحاجة للنظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح.

المصدر: وكالات

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