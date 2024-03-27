زاخاروفا: واشنطن فضحت نفسها حينما باشرت بالصراخ

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر الموقف الأمريكي تجاه التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي متحيزا بشكل واضح، لأنه يحاول "إبعاد أوكرانيا عن الأذى".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، أن المعلومات الأولية من المعتقلين في هجوم كروكوس الإرهابي، تؤكد وجود الأثر الأوكراني، وستواصل الأجهزة الأمنية الروسية المختصة تحليل ودراسة المعلومات.

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وأضافت زاخاروفا: "لقد فضحوا أنفسهم. الولايات المتحدة باشرت فورا بالصراخ لكنها خلال ذلك لم تطالب بإجراء تحقيق، بل فقط حاولت تبييض صفحة أوكرانيا وإبعادها من دائرة الشبهة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي. يبدو واضحا تحيزهم وتورطهم في هذه القضية".

وترى زاخاروفا أنه لو كانت أوكرانيا فعلا غير متورطة، كان يجب أن تؤكد واشنطن في الدرجة الأولى على ضرورة التحقيق وعرض الحقائق.

وعقب الهجوم الإرهابي مساء الجمعة، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه لا يرى أي مؤشر على تورط أوكرانيا أو الأوكرانيين في هجوم كروكوس الإرهابي. بعد ذلك أكدت السلطات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية، مرات عديدة أنه لا يوجد "أثر أوكراني" في القضية.

وردت ماريا زاخاروفا على ذلك، بالتشكيك في أن المسؤولين في واشنطن يملكون الحق في استخلاص "أي استنتاجات في خضم المأساة حول براءة أي طرف".

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي، بما في ذلك 40 منهم قتلوا بالرصاص. وبلغ عدد المصابين 182 شخصا.

المصدر: نوفوستي