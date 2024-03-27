فيدان: حتى واشنطن لم تستطع هذه المرة عرقلة صدور قرار عن مجلس الأمن

رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء، بصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار بغزة، قائلا إنه حتى الولايات المتحدة لم تستطع هذه المرة عرقلة صدور هذا القرار.

إقرأ المزيد

ولفت إلى أن "العالم يمر بمرحلة صعبة ومعقدة، وتركيا تبذل جهودا حثيثة من أجل إحلال السلام في أرجاء مختلفة من العالم"، مؤكدا أنه "رغم كل الظروف الصعبة، تسعى أنقرة من أجل السلام في أوكرانيا وغزة وجنوب القوقاز، والعراق وليبيا ومنطقة البلقان من جهة، وتبذل كل ما في وسعها لحماية وجودها وأبناء جلدتها وإخوتها في الدين من جهة أخرى".

وأكد فيدان أن "بلاده تحشد كل إمكانياتها الدبلوماسية بأساليب جديدة وغير مجربة، حيث أنشأت مجموعة اتصال تتحرك بالنيابة عن العالم الإسلامي بأسره، وقد أخذت تركيا مكانها بالطبع في المجموعة"، مؤكدا أن "الضغط الدولي الذي مارسته بلاده يؤتي ثماره".

وشدد فيدان على "أن تركيا ستستمر بأن تكون صوت الفلسطينيين في كافة المحافل لإنهاء المظالم في غزة، وإقامة سلام عادل تقف فيه الدولة الفلسطينية على قدميها".

وقال وزير الخارجية التركي إنه "أخيرا صدر قرار من مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار بغزة، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وحتى الولايات المتحدة لم تستطع هذه المرة، من عرقلة صدوره".

وأضاف فيدان أن إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها أمام مجلس الأمن الدولي.

وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربعة إخفاقات سابقة.

المصدر: RT