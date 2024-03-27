بالفيديو.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهاجم الجزائر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تصريحا للمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أوليفييه رافوفيتش، خلال مداخلة تلفزيونية حول الدعم الجزائري لفلسطين والصلح بين فتح وحماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (بالفرنسية)، أوليفييه رافوفيتش، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "أي 24 نيوز" الناطقة باللغة الفرنسية: "الجزائر تحاول إقامة الصلح بين فتح وحماس لكي يتوحد الفلسطينيون في مواجهة إسرائيل، بينما المغرب يقف إلى جانب إسرائيل".

L'ignoble Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne indigné par le soutien de l'Algérie à la Palestine, mais se réjouit du soutien du Maroc à Israël pic.twitter.com/qyZ7ZNVeFe — Oumma.com (@oumma) March 26, 2024

وكانت لأوليفييه رافوفيتش في وقت سابق، حادثة مع الصحفي الفرنسي ذي الأصول الجزائرية محمد قاسي، بسبب إحراجه للناطق باسم الجيش بشأن استهداف مستشفيات غزة.

🔴➡️Le journaliste @TV5MONDE Mohamed Kaci (@MKACITV5M) recadre le porte parole de l'armée d'occupation israélienne 🇮🇱 Olivier Rafowicz sur les massacres des civils palestiniens à Gaza 🇵🇸.

(🎥 @caissesdegreve) pic.twitter.com/DWPKMY2xcS — Break News (@BreakNewsFrance) November 18, 2023

ووجهت إدارة "قناة تي في 5" موند الحكومية تحذيرا للصحفي بعد المقابلة المضطربة مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلة إنه "لم يتم يحترم القواعد الصحافية". فيما تضامن بعض الصحفيين وأكدوا أن "الضحية الأولى للحرب هي الحقيقة".

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المصدر: RT