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بالفيديو.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهاجم الجزائر

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بالفيديو.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهاجم الجزائر
Legion-Media
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تصريحا للمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أوليفييه رافوفيتش، خلال مداخلة تلفزيونية حول الدعم الجزائري لفلسطين والصلح بين فتح وحماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (بالفرنسية)، أوليفييه رافوفيتش، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "أي 24 نيوز" الناطقة باللغة الفرنسية: "الجزائر تحاول إقامة الصلح بين فتح وحماس لكي يتوحد الفلسطينيون في مواجهة إسرائيل، بينما المغرب يقف إلى جانب إسرائيل".

وكانت لأوليفييه رافوفيتش في وقت سابق، حادثة مع الصحفي الفرنسي ذي الأصول الجزائرية محمد قاسي، بسبب إحراجه للناطق باسم الجيش بشأن استهداف مستشفيات غزة.

بالفيديو.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهاجم الجزائر

ووجهت إدارة "قناة تي في 5" موند الحكومية تحذيرا للصحفي بعد المقابلة المضطربة مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلة إنه "لم يتم يحترم القواعد الصحافية". فيما تضامن بعض الصحفيين وأكدوا أن "الضحية الأولى للحرب هي الحقيقة".

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المصدر: RT

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