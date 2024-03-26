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الرئيس السنغالي يدخل القصر بزوجتين.. فلمن يذهب لقب السيدة الأولى؟

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الرئيس السنغالي يدخل القصر بزوجتين.. فلمن يذهب لقب السيدة الأولى؟
Globallookpress
الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي
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تساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي عمن ستحمل لقب السيدة الأولى في البلاد بعد فوز باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية وهو أول رئيس سنغالي يدخل القصر بزوجتين شرعيتين

وأصبح الرئيس السنغالي الجديد ديوماي فاي أمام أول مأزق في مسيرته الرئاسية، وهو تحديد من تكون سيدة السنغال الأولى، فهو متزوج من ماري خون فاي وعبسة فاي، إحداهن متحجبة والأخرى بلا حجاب.

وفي السياق ذكر موقع "le bled parle" الكاميروني أن حالته الزوجية تثير التساؤل بين بعض المواطنين الفضوليين.

وردا على السؤال أي منهما ستشغل منصب السيدة الأولى؟ قالت ناتالي يامب الناشطة في شؤون الوحدة الإفريقية، إن "وظيفة السيدة الأولى غير موجودة في الدستور أو في أي نص سنغالي آخر".

وأضافت "لا يوجد سيدة أولى أو ثانية أو رقم عشرين، وبموجب القانون فإنهم مواطنون عاديون ولذلك فإن مصطلح "السيدة الأولى" يعد تسمية خاطئة شائعة جدا ليس فقط في إفريقيا ولكن في كل مكان في العالم تقريبا".

وتابعت قائلة "على حد علمي، فإن الولايات المتحدة والأنظمة الملكية فقط هي التي قدمت وضع السيدة الأولى".

وأفادت بأنه وعلاوة على ذلك، لن يكون باسيرو ديوماي فاي أول ولا آخر رئيس دولة لديه زوجتان رسميتان أو أكثر، مشيرة إلى أن بارو وزوما وأوليغوي نغويما جميعهم ملتزمون بتعدد الزوجات، وهذا لم يشكل أي مشكلة على مستوى البروتوكول".

وأوضحت أنه سيتم وصف الزوجة التي ترافقه بـ"السيدة الأولى"، وإذا كان برفقتهما فستكون "السيدات الأوائل".

جدير بالذكر أن الرئيس السنغالي الجديد البالغ من العمر 44 سنة ينحدر من مدينة أمبور الواقعة في غرب البلاد، كان أصغر المرشحين الذين بلغ عددهم 19 مرشحا.

وأظهرت النتائج فوز باسيرو ديوماي فاي بأكثر من خمسين في المئة من أصوات الناخبين، واعترف منافسه الرئيسي بالهزيمة.

المصدر: وسائل إعلام

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