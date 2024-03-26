روسيا تطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي حول قصف "الناتو" ليوغوسلافيا قبل 25 عاما

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا طلبت عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن قصف "الناتو" ليوغوسلافيا سنة 1999.

وقال بوليانسكي: "بالأمس طلبت روسيا في رسالة رسمية، من الرئاسة اليابانية لمجلس الأمن أن تعقد في المستقبل القريب اجتماعا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعدوان الناتو على يوغوسلافيا، ومن المتوقع حاليا الحصول على رد رسمي على ذلك".

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هذا وأعربت موسكو عن سخطها إزاء السلوك غير المهني للوفد الفرنسي الذي أدى إلى تعطيل عمل جلسة مجلس الأمن الدولي حول يوغوسلافيا.

ويصادف يوم 24 مارس، الذكرى الـ25 لشن حلف "الناتو" عملياته العسكرية في يوغوسلافيا.

يشار إلى أن غارات "الناتو" الجوية على يوغوسلافيا، استمرت من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999. وأسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص بينهم 87 طفلا، وأضرار بقيمة 100 مليار دولار.

المصدر: تاس