الأمم المتحدة تعلق على المعلومات حول الأثر الأوكراني في الهجوم الإرهابي على "كروكرس"

صرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة الدولية لا يمكنها التحقق أو تأكيد المعلومات حول الأثر الأوكراني في الهجوم الإرهابي على "كروكوس".

وقال حق في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ردا على طلب أحد الصحفيين التعليق على تصريح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف: "ليس لدينا معلومات للتحقق أو تأكيد ذلك".

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وكان بورتنيكوف قد صرح في وقت سابق من اليوم، أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود الأثر الأوكراني.

وكما أوضح بورتنيكوف سابقا، لم يتم بعد تحديد من طلب تنفيذ هذه الجريمة، لكن جهاز الأمن الفيدرالي يدرس من الذي نظم الهجوم وجند منفذيه.

ووفقا له، فإن الهجوم الإرهابي كان يخدم أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا بغية زعزعة الوضع في روسيا وبث الذعر في المجتمع.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: "نوفوستي"+ RT