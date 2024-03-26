اختفاء "بنت الريح في المحيط" قبالة سواحل تشيلي

ذكرت وكالة "تاس" أن البحث جار عن بطل رياضة اليخوت الروسي فيتالي إلاغين، الذي انطلق في رحلة حول العالم في أكتوبر الماضي وفقد الاتصال به 19مارس قبالة سواحل تشيلي .

وأكد أليكسي تشفانوف المتدرب لدى إلاغين في حديث للوكالة، أن العديد من الأشخاص المعنيين تضافرت جهودهم للبحث عن قبطان اليخت "بنت الريح" (إلاغين)، ويواصل اليخت "روسارك أورورا" مسح الشواطئ بالقرب من كاب هورن، بمساعدة السفارة الروسية في جمهورية تشيلي، وصور الأقمار الصناعية والرادار لمنطقة "LKP" (أحدث البيانات التي تم تلقيها للموقع ) وخط الرحلة المتوقع، مشيرا إلى إنهم يبذلون كل ما في وسعهم.

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وأضاف المتدرب: "لا توجد معلومات حالية حول مكان وجود فيتالي إلاغين، اليوم كنا نأمل أن تقلع طائرة مع مراقبين للبحث في النقاط المتوقعة، ولكن بالقرب من ساحل تييرا ديل فويغو على المحيط الهادئ، تظهر التقارير وجود سحب منخفضة وضعف في الرؤية.. الطائرة تنتظر تحسن حالة الطقس".

وبحسب قناة التلغرام "بنت الريح في المحيط"، فقد توقفت عمليات البحث من السماء لعدة أيام بسبب ضعف الرؤية والرياح القوية.

يذكر أن فيتالي إلاغين هو بطل رياضة اليخوت الروسي ومدرب ورحالة، انطلق في رحلة حول العالم في 1 أكتوبر 2023 على متن يخت "بنت الريح"، وكان الهدف الرئيسي لرحلته هو الرغبة في "حمل العلم الروسي بفخر حول العالم".

المصدر: "تاس"