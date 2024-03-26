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الشرطة الإسرائيلية تداهم للتفتيش منزل إسرائيلية من نشطاء الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة (فيديو)

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الشرطة الإسرائيلية تداهم للتفتيش منزل إسرائيلية من نشطاء الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة (فيديو)
AFP
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أفادت مراسلة RT يوم الثلاثاء بأن الشرطة الإسرائيلية قامت بتفتيش منزل مواطنة إسرائيلية من نشطاء الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة.

وأظهر فيديو متداول "الشرطة داخل منزل إسرائيلية من نشطاء الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة، وهم يقومون بتفتيش جميع الأغراض والمحتويات داخل الغرفة".

هذا وشهدت شوارع إسرائيل في وقت سابق، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

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كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلى تحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عما حدث يوم 7 أكتوبر2023.

المصدر: RT

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