ظهور مرشح جديد ضد بايدن وترامب.. باسم "حرفيا أي شخص آخر"

أفادت قناة "WFAA" التلفزيونية بأن مواطنا أمريكيا غير راض عن المرشحين التقليديين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، قد غير اسمه ليصبح "حرفيا أي شخص آخر" وأعلن ترشحه للرئاسة.

وذكرت القناة في تقريرها اليوم الثلاثاء أن "رجلا من شمال تكساس قام بتغيير اسمه ليصبح "حرفيا أي شخص آخر" يترشح الآن للرئاسة.

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وكان الرجل البالغ من العمر 35 عاما يعرف سابقا باسم "داستن إيبي" وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، وقام بتغيير اسمه بشكل رسمي إلى "حرفيا أي شخص آخر"، وقد أكد ذلك في حسابه على منصة "إكس" من خلال إظهار رخصة قيادته الجديدة.

وأشارت القناة إلى أن سبب تغيير الاسم هو عدم رضاه عن المرشحين الرئاسيين لعام 2024 - الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب- ولذلك، لكي تجري الانتخابات ليس فقط بين ترامب وبايدن، قرر أن يصبح مرشحا مختلفا عنهما، وهو ما سيكون ملحوظا حتى من اسمه

ونقلت القناة عن الرجل قوله: "الناس يصوتون لأهون الشرين، وليس للشخص الذي يؤمنون به ويدعمونه حقا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: "نوفوستي"+RT