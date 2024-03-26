كاميرات المرور تلتقط سيارة الإرهابيين تسير بسرعة عالية نحو حدود أوكرانيا (صورة)

أظهرت الصور والبيانات المرورية المتاحة أن المسلحين وبعد تنفيذهم هجوم "كروكوس" الإرهابي قادوا السيارة التي تقلهم بسرعة 140 كم/ساعة، على الطريق السريع "M-3 أوكرانيا".

وأظهرت صور المراقبة المرورية سيارة طراز "رينو" بيضاء اللون على الطريق السريع وهي على بعد حوالي 70 كيلومتر عن العاصمة موسكو وبالتحديد قرب قرية باشكينو في حي نارو-فومينسك بمقاطعة موسكو.

يشار إلى أن الطريق السريع "M-3" يمتد من موسكو عبر كالوغا وبريانسك إلى الحدود مع أوكرانيا.

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وقد بلغت سرعة سيارة الإرهابيين في الساعة 21:08 بتوقيت موسكو يوم 22 مارس 141 كم/ ساعة، بينما تصل السرعة القصوى المسموحة لسيارات الركاب إلى 90 كم/ ساعة فقط.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة في موسكو القبض على المتهم الـ8 والمدعو عليشر قاسيموف، في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي وذلك لقيامه بتأجير شقة للإرهابيين منفذي الهجوم يوم 22 مارس الجاري.

ويوم أمس 25 مارس، أوقفت محكمة باسماني المشاركين الأربعة بتهمة تنفيذ الهجوم الإرهابي بشكل مباشر وهم: داليرجون بارتوفيش ميرزويف، محمد صوبير فايزوف، مورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، فريدون شمس الدين.

وقد تداولت وسائل الإعلام لقطات تظهر إلقاء القبض على منفذي هجوم "كروكس سيتي هول" الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي