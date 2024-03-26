هرتصوغ يرمي هموم العالم على كاهل السنوار: كل شيء يبدأ وينتهي معه

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إن إسرائيل يجب أن تعتقل زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار "حيا أو ميتا" حتى تتسنى إعادة جميع الرهائن.

وفي تصريح خلال افتتاح حرم جامعة "موبيل آي" في القدس، اعتبر هرتصوغ أن "كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار".

وأضاف: "هو الذي قرر تنفيذ مجزرة أكتوبر، وهو يسعى لسفك دماء الأبرياء منذ ذلك الحين، وهو الذي يهدف إلى تصعيد الوضع الإقليمي، وتدنيس رمضان، وفعل كل ما من شأنه تحطيم العيش المشترك في بلادنا وفي العالم والمنطقة برمتها لزرع الفتنة بيننا وفي أنحاء العالم".

ولفت إلى أن السنوار "يسعى إلى الإرهاب، وعلى العالم أجمع ومنطقتنا بأكملها أن تعلم أن المسؤولية تقع عليه، وعليه وحده".

المصدر: "جيروزاليم بوست"