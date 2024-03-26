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محكمة بموسكو تصدر مذكرة اعتقال غيابي بحق رئيس المخابرات الأوكرانية بتهمة تنفيذ هجوم إرهابي

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محكمة بموسكو تصدر مذكرة اعتقال غيابي بحق رئيس المخابرات الأوكرانية بتهمة تنفيذ هجوم إرهابي
Sputnik
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أفاد مصدر في محكمة منطقة باسماني في وسط موسكو، لمراسل تاس، بأن المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال غيابية بحق رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك بتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.

وقال المصدر: "تمت الموافقة على طلب سلطات التحقيق لاختيار إجراء وقائي ضد فاسيلي ماليوك، المتهم بموجب الفقرة "ب" من الجزء 3 من المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (تنفيذ عمل إرهابي)".

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ووفقا للمصدر، سيتم احتساب فترة الاعتقال من لحظة تسليمه ووصوله إلى الأراضي الروسي أو من لحظة احتجازه على أراضي روسيا.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إصدار مذكرات بحث فيدرالية ودولية بحق المدعو ماليوك.  

في وقت سابق، تحدث رئيس جهاز الأمن الأوكراني  فاسيلي ماليوك، عن تورط جهازه في عمليات قتل ومحاولات اغتيال عدد من السياسيين والشخصيات العامة الأوكرانية والروسية.

محكمة بموسكو تصدر مذكرة اعتقال غيابي بحق رئيس المخابرات الأوكرانية بتهمة تنفيذ هجوم إرهابي

واعترف ماليوك في حديث تلفزيوني بتورط المخابرات الأوكرانية في اغتيال المراسل العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي في بطرسبورغ والبرلماني الأوكراني السابق ايليا كيفا، وفي تنظيم وتنفيذ الهجمات على مصافي النفط في روسيا، ونوه بأن جسر القرم والسفن الروسية في البحر الأسود تقع ضمن أهدافه.

وقال ماليوك على الهواء في فعالية تلفزيونية: "لن نعترف بذلك رسميا بأي شكل من الأشكال".

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

 

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