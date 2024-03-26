السفير الروسي بواشنطن: كنت أتوقع مشاركة "شخصيات تعرف حقا ما هي روسيا" في تكريم ضحايا "كروكوس"

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن ممثلين عن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، زاروا مبنى السفارة لتكريم ذكرى ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وأضاف السفير في حديث للصحفيين يوم أمس الاثنين: "جاء إلينا اليوم ممثلون عن البيت الأبيض وعن الخارجية الأمريكية للتعبير عن احترامهم وحزنهم معنا".

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ووفقا له، كان تمثيل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على مستوى المدير، وتمثيل وزارة الخارجية الأمريكية- على مستوى المستشار.

وتابع أنطونوف: "كنت أتوقع بالطبع أن أرى من وزارة الخارجية الأمريكية أشخاصا نحن على اتصال دائم معهم. أقصد الذين أمضوا سنوات عديدة في موسكو ويعرفون حقا ما هي روسيا. ومع ذلك، أيا كان الذين حضروا فأنا ممتن جدا لهؤلاء الأشخاص، لقد شاركونا حزننا".

ووفقا للسفير، كانت الزيارة قصيرة وعابرة، ولم تتم مناقشة أي قضايا جوهرية يوم الاثنين، لكن الطرفين اتفقا على اتصالات حول موضوع العلاقات الثنائية الأسبوع المقبل.

وأكد أنطونوف أن ممثلين عن الدول الأعضاء الأخرى في الناتو حضروا أيضا إلى مبنى السفارة لتكريم ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي.

وقال: "كان هذا مفاجأة بالنسبة لي، لأن الاتصالات مع دول الناتو قد انخفضت بشكل أساسي إلى الصفر، لكن ممثلين عن دول الناتو جاءوا اليوم أيضا وأعربوا عن حزنهم لما حدث في كروكوس".

ويشار إلى أن السفارة الروسية في واشنطن، انضمت إلى حملة الغرانيق لإحياء ذكرى القتلى في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس. في يوم 24 مارس تم على جدار مبنى "كروكوس ستي هول" عرض إسقاط لمقطع من الفيلم السوفيتي "الغرانيق تحلق" تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس