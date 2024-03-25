"رويترز": اثنان من منفذي هجوم "كروكوس" وصلا إلى موسكو في رحلة واحدة

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة في الأجهزة الأمنية التركية أن اثنين من المتهمين بالهجوم على "قاعة كروكوس" وصلا إلى موسكو في الثاني من مارس على الرحلة ذاتها.

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وبحسب المصدر فهما مواطنان من طاجيكستان زارا تركيا لفترة قصيرة لتجديد تصاريح إقامتهما في روسيا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" في وقت سابق من يوم الاثنين بأن المحققين الروس طلبوا احتجاز ثلاثة متهمين آخرين في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر في المحكمة: "تم استلام ثلاث مذكرات أخرى تتعلق بالقبض على ثلاثة من منفذي الهجوم من عائلة واحدة هم أمينتشون إسرويلوفيتش إسلاموف، وديلوفار إسرويلوفيتش إسلوموف، وإسرويل إبراهيموفيتش إسلوموف".

وأعلنت السلطات عن اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي، بينهم 4 إرهابيين شاركوا فيه بشكل مباشر، فيما قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي الهجوم

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وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة، وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

ويحسب أحدث البيانات الرسمية نشرت أمس الأحد، فقد بلغ عدد القتلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل. فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك للترويج للإعلان المزور، مكررة إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بـ "داعش".

المصدر: نوفوستي + رويترز