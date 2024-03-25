جون كيربي: البيت الأبيض فوجىء برد فعل إسرائيل على قرار مجلس الأمن في شأن غزة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إنهم فوجئوا إلى حد ما باستياء إسرائيل بعد تبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في ظل امتناع واشنطن عن التصويت.

وقال كيربي: "يبدو أن دوائر رئيس الوزراء الإسرائيلي تسعى إلى إشاعة انطباع عن تباين في حين أن هذا الامر ليس ضروريا".

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وصرح بأن الامتناع الأمريكي لا يمثل "تغييرا في الموقف السياسي" حتى لو كانت واشنطن عطلت مرارا في الأشهر الأخيرة تبني قرارات للأمم المتحدة عن غزة.

وكان الولايات المتحدة قد أعربت عن "خيبة أملها الشديدة" لقرار نتنياهو إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لمناقشة العملية العسكرية على رفح لعدم استخدام حق الفيتو ضد هذا قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان خلافا عما فعلته في وقت سابق وامتنعت عن التصويت.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستجد السبل لتحذير إسرائيل من شن هجوم على رفح، وذلك رغم إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي احتجاجا على قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.

وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.

من المهم الإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي حول الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة "غير ملزم" بعكس ما صرحت به الأمم المتحدة بأنه قانون دولي وملزم.

المصدر: RT + وكالات