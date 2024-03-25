من وراءهم؟.. منفذو هجوم "كروكوس" يقرون بذنبهم وبالجهة التي أمرتهم بتنفيذ العملية الإرهابية

أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي قدموا شهادات مفصلة عن الجهة التي أمرت بالهجوم ومن ساعدهم في ذلك.

وقال باستريكن: "جميع المتهمين، أثناء الاستجواب وفي المحكمة، اعترفوا بذنبهم وقدموا شهادات مفصلة حول ملابسات الجريمة، وحول الجهات التي أمرت بتنفيذ العملية والأشخاص الذين ساعدوا في التحضير للهجوم الإرهابي".

إقرأ المزيد

وقضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.

وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

كما أيضا قضت بحبس ثلاثة متهمين آخرين في الهجوم هم أب ونجلاه حتى 22 مايو 2024.

المصدر: RT