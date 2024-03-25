بوتين يعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه الخالصة لأسر وأصدقاء ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع بشأن الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي: "زملائي الأعزاء، أود أولا وقبل كل شيء أن أعرب مرة أخرى عن عميق تعازي لأسر وأصدقاء ضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي الدموي في 22 مارس، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف بوتين: "يجب معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك، كما أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم".

إقرأ المزيد

هذا ودخلت وجوه جديدة قفص الاتهام في هجوم "كروكوس" بضواحي موسكو، حيث حكمت محكمة منطقة باسماني في العاصمة الروسية موسكو بحبس ثلاثة متهمين آخرين.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق الروسية، فقد سقط 137 شخصا ضحايا.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بتنظيم "داعش".

المصدر: نوفوستي