فوضى على الرحلة 2506.. مسافرون يسيطرون على راكب مخمور تفوه بألفاظ معاداة السامية للمضيفة (فيديو)

عاش مسافرون على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية حالة من الفوضى خلال رحلة داخلية من مطار تامبا الدولي إلى فيلادلفيا بسبب راكب مخمور تصرف بشكل عدواني تجاه إحدى المضيفات

وفي التفاصيل، تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الرجل توجه بألفاظ معادية للسامية في وجه مضيفة الطيران كما هدد راكبا آخر.

وأفادت بأن الركاب تدخلوا نظرا لتأخر الشرطة، حيث تقدم مسافر ذو بنية ضخمة وأمسك بالرجل المعتدي وأخرجه من الطائرة.

وتسبب الراكب المخمور في تأخير الرحلة لمدة 30 دقيقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية للصحيفة: 'قبل مغادرة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 2506 مع الخدمة من تامبا (TPA) إلى فيلادلفيا (PHL)، تم طلب تطبيق القانون على الطائرة بسبب ارتباك في المقصورة ينطوي على اضطراب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم القبض على شايل باتيل، 29 عاما، بعد أن تم تصويره وهو على متن الرحلة رقم 2506 من مطار تامبا الدولي إلى فيلادلفيا يوم الثلاثاء.

ويُزعم أن شايل باتيل صرخ في وجه الركاب قائلا: "تبا لكم أيها الشياطين البيض ذوي العيون الزرقاء، سأقوم بإسقاط هذه الطائرة".

ويواجه باتيل الآن تهمتين بالضرب وتهمة بالسلوك غير المنضبط.

وبحسب سجلات اعتقاله فهو يعمل لحسابه الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووثقت صور ومقطع فيديو تم نشرها على منصة "X" لحظات الفوضى التي عاشها الركاب كما أظهرت عملية إخراج الرجل المخمور إلى خارج الطائرة بالقوة.

Tampa, Florida, USA

A man was forcefully removed from a plane that had not yet departed from Tampa International Airport in Florida after yelling an antisemitic slur at a flight attendant.



The unnamed man, who was aboard American Airlines Flight 2506 bound for Philadelphia on… pic.twitter.com/JKpBfSR4DX — Real Life Footage (@RealLifeFootage) March 22, 2024

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية